ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 şüpheli serbest bırakıldı.

Zafer Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenleyen polis ekipleri yaptıkları aramada evde 30 gram esrar ele geçirdi.

Operasyonda evdeki Suriye uyruklu M.E, M.E, N.E, M.E. ve M.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede serbest bırakıldı.