Beypazarı'nda üreticilere bilgilendirme toplantısı

ANKARA (AA) - Beypazarı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri üreticileri "300 Koyun Projesi" ve 2018 yılı tarımsal desteklemeleri konusunda bilgilendirdi.

İlçe Halk Eğitim Merkezinin salonundaki toplantıda konuşan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yavuz Ekici, toplumun her kesimini birçok konuda bilgilendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Toplantıda üreticilere ve besicilere bu yıl hangi ürünlerin destekleme kapsamına alındığı, başvuruların nereye yapılacağı konusunda bilgi verildi.

Toplantıya, Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, Bostancılar Odası Başkanı Ahmet Gencer, çeşitli derneklerin temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.