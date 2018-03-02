Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
Nevşehir’in Çöpünden Elektrik Üretiliyor
Çöpten Elektrik Üretiliyor
Kapadokya'da "Chinadocia Destinasyon Projesi" başlatıldı
Chinadocia Destinasyon Projesi
Nevşehir'den kısa kısa
Nevşehir'den kısa kısa
Ürgüp'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Kılıç
banner254

Beypazarı'nda üreticilere bilgilendirme toplantısı

ANKARA (AA) - Beypazarı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri üreticileri "300 Koyun Projesi" ve 2018 yılı tarımsal desteklemeleri konusunda bilgilendirdi.İlçe Halk Eğitim Merkezinin salonundaki toplantıda konuşan...

02 Mart 2018 Cuma 14:02
Beypazarı'nda üreticilere bilgilendirme toplantısı
banner230

ANKARA (AA) - Beypazarı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri üreticileri "300 Koyun Projesi" ve 2018 yılı tarımsal desteklemeleri konusunda bilgilendirdi.

İlçe Halk Eğitim Merkezinin salonundaki toplantıda konuşan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yavuz Ekici, toplumun her kesimini birçok konuda bilgilendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Toplantıda üreticilere ve besicilere bu yıl hangi ürünlerin destekleme kapsamına alındığı, başvuruların nereye yapılacağı konusunda bilgi verildi.

Toplantıya, Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, Bostancılar Odası Başkanı Ahmet Gencer, çeşitli derneklerin temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Anahtar Kelimeler:
BEYPAZARI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim