Beypazarı'nda Türk Sanat Müziği konseri

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Klasik Türk Müziği Topluluğu, Beypazarı ilçesinde konser verdi.

Mustafa Cankara Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konserde, 35 kişiden oluşan topluluk üyeleri, nihavent, rast, uşşak ve hicaz makamlarında birbirinden güzel eserler seslendirdi.

Konser sonunda Beypazarı Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Bağlarlı, şef Suat Kılıç’a çiçek takdim etti.

Bağlarlı, yaptığı açıklamada, konserlerin kültür programları kapsamında sürdürüleceğini belirtti.

Konseri, Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar, Ticaret Odası Meclis Başkanı Niyazi Ercan, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yavuz Ekici, Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, bazı birim müdürleri ve davetliler izledi.