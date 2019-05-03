Beypazarı'nda

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde Emniyet Müdürlüğü, turizm polisi oluşturulması yönünde çalışma başlattı.

İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, turizm potansiyeli yüksek olan, yerli ve yabancı turist ağırlayan ilçede turizm polisi oluşturmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Yurtsever, "Beypazarı, başkente yakınlığı ile biliniyor. Hafta sonları üste düzey ziyaretçiler ve elçiler, konsoloslar geliyor. Bu anlamda turizm polisi de önemli bir görev yapmış olacak. Atlı polisler de hafta sonları ilçede görev yapacak." dedi.