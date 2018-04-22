Beypazarı'nda turizm hareketliliği yaşanıyor

ANKARA (AA) - Başkent'in, tarihi konakları ve doğal güzellikleriyle ünlü Beypazarı ilçesi, baharın gelmesiyle özellikle hafta sonlarında ziyaretçi yoğunluğu yaşamaya başladı.

Beypazarı Kent Konseyi Başkanı Ali Pekmezcioğlu, nisan ayının başından bu yana Beypazarı hafta sonları yerli ve yabancı turist yoğunluğunun yaşandığını söyledi.

Beypazarı ilçesinin güzellikleri ve tarihi han ve hamamlarıyla ilgi gören yerlerin başında geldiğini belirten Pekmezcioğlu, “Son iki haftadır da oldukça yoğunluk var. Tüm işletmelerle istişarelerde bulunduk ve turiste hizmet verilmesi noktasında oldukça hassas davranılmasını istedik. Sanrım bugün 5 binin üzerinde turist ilçemizi gezmeye gelmiştir." diye konuştu.

Pekmezcioğlu, ziyaretçilerin ilçeden memnun ayrılmasının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

“Bastığımız dalı kesmeden turiste hizmet etmemiz gerekiyor. Bu konuda tüm işletmeleri uyarıyoruz. Yemek menülerinde de öyle. Turistin Beypazarı ilçesinden sevinçle ayrılması, daha çok turist gelmesi demek. Bunun içinde çalışmalar sürdürüyoruz. Onlara sunumlarda özen göstererek, onların gönüllerini kazanmaya çalışıyoruz."