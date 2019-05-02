Beypazarı'nda TÜBİTAK Bilim Fuarı ve kermes

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı ve kermes düzenlendi.Hatice Cemil Ercan Anadolu Lisesinde ve Gazi Gündüzalp Ortaokulunda "TÜBİTAK Bilim Fuarı", Şehit Mehmet Çiftçi İmam Hatip Ortaokulunda ise kermes gerçekleştirildi.İlçe...