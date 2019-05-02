Beypazarı'nda TÜBİTAK Bilim Fuarı ve kermes

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı ve kermes düzenlendi.
Hatice Cemil Ercan Anadolu Lisesinde ve Gazi Gündüzalp Ortaokulunda "TÜBİTAK Bilim Fuarı", Şehit Mehmet Çiftçi İmam Hatip Ortaokulunda ise kermes gerçekleştirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, Şube Müdürleri Mehmet Kargı ve Selahaddin Sütbaş, fuarlar ile kermesin açılışına katıldı.
Dursun, yaptığı açıklamada, 9 bin 600 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü ilçede şimdiye kadar ziyaret etmediği okul kalmadığını söyledi.
Ellerinden geldiğince eğitimdeki kademe derecesini yükseltme çabasını sürdürdüklerine değinen Dursun, "Bilim fuarlarında birbirinden ilgi çekici projeleri görüyoruz. Doktorlar, mühendisler, geleceğin bilim adamları çıkacak. 650 öğretmenle bu öğrencilerimize eğitim veriyoruz. Öğretmenleri, okul yönetimini ve öğrencileri tebrik ediyorum. Gerçekten önemli projeler bulunuyor." dedi.
Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen kermese ilişkin konuşan okul müdürü Ahmet Tok, kermesin düzenlenmesinde emeği geçen okul aile birliğine teşekkür etti.
Tok, kermesten elde edilecek gelirin ihtiyaç sahibi öğrencilere aktarılacağını kaydetti.