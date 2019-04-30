Beypazarı'nda TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde öğrencilerin çalışmalarının sergilendiği "TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı.

Beypazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde, TÜBİTAK destekli fuarın açılışına Kaymakam Can Aksoy, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Tuncel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, Okul Müdürü Hüriye Circav, diğer okulların müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Okul Müdürü Circav, burada yaptığı konuşmada, fuarda birbirinden değerli 23 projenin sergilendiğini söyledi.

Kaymakam Aksoy, fuarın gezilmesinin ardından öğretmen ve öğrencilere başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.