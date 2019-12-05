Son Dakika

Beypazarı'nda trafik kazası: 2 yaralı

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İsa Karakaş yönetimindeki 06 BHE 99 araç, D-140 kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak...

Genel 05.12.2019, 15:11
Beypazarı'nda trafik kazası: 2 yaralı
banner230

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsa Karakaş yönetimindeki 06 BHE 99 araç, D-140 kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada, araçta bulunan Mehmet Ali Dinçer ve Hasan Yıldız çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

#BEYPAZARI
Yorumlar (0)
banner287
banner269
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 05 Aralık 2019
İmsak 06:09
Güneş 07:37
Öğle 12:37
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:49

Gelişmelerden Haberdar Olun

@