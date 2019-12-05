Son Dakika
Beypazarı'nda trafik kazası: 2 yaralı
ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İsa Karakaş yönetimindeki 06 BHE 99 araç, D-140 kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak...
Genel 05.12.2019, 15:11
ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kazada, araçta bulunan Mehmet Ali Dinçer ve Hasan Yıldız çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
2°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 05 Aralık 2019
|İmsak
|06:09
|Güneş
|07:37
|Öğle
|12:37
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:49