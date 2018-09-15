Beypazarı'nda trafik denetimleri

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, trafik denetimlerini sürdürüyor.

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ana yollar ile ilçe merkezinde, sürücüleri, özellikle emniyet kemeri ve seyir halindeyken cep telefonu kullanılmaması konusunda sıkı kontrol yapıyor.

Tehlikeli araç kullanan, sürücü ve yolcular dahil, emniyet kemeri takmayan, seyir halindeyken telefonla kullananlara yönelik yasal işlem yapan ekipler, vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda ikaz ediyor.



