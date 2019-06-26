Beypazarı'nda tayini çıkan savcılara veda yemeği

ANKARA (AA) - Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı, tayinleri çıkan savcılar ve hakim için veda yemeği düzenledi. Beypazarı ilçesinde 3 yılı akşın süredir görev yapan Cumhuriyet Savcıları Ahmet Şahin, Kübra Nur Kızar ve Onur Reha Yıldırım...