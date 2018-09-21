ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir sebze firması tarafından "Tarla Günü" etkinliği yapıldı.

Kayabükü Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada düzenlenen etkinlikte firma yetkilileri, 27 çeşit marul, 17 çeşit ıspanağın tanıtımını gerçekleştirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beypazarı ilçesinin marul ve ıspanak üretiminde Türkiye birincisi olduğunu söyledi.

Sebzeciliğin öne çıktığı ilçede ürün yelpazesini genişletme, yenileştirme, yeni ürün geliştirme ve yetiştirme alanındaki çalışmalar hızla sürdüğünü belirten Ekici, "Beypazarı'nda yılda 25 bin dönüm alanda marul, 20 bin dönüm alanda da ıspanak ekimi ve 12 bin dönüm alanda da yeşil soğan, sebze üretimiyle Türkiye'de şu anda bir numarayız." dedi.

Firma yetkilisi Hakan Daşkıran, bölge potansiyellerini de dikkate alarak, çiftçilere alternatif tohumdan yetiştirilen ıspanak ve marulları tüm özellikleriyle birlikte sergilemek istediklerini anlattı.

Temmuz ayı sonunda tarlada ilk dikimleri yaptıklarına değinen Daşkıran, "İki tekerrürlü olarak 7 Ağustos'ta bir dikim daha yaptık. Marulların birer hafta aralıklarla tepkilerini, kalitesini ve farklılıklarını kontrol ediyoruz. Ispanak'ta 2 tekerrürlü ve 17 çeşit ıspanağımız var. Burada bölgenin çiftçisine, bostancısına alternatifler sunmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, firma yetkililerin yanı sıra çok sayıda çiftçi katıldı.