ANKARA (AA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Ankara İl Koordinatörlüğü tarafından pilot bölge seçilen Beypazarı ilçesinde 1,6 milyon avro hibeyle desteklenecek "Tarım-Çevre, İklim ve Organik Tarım Tedbiri"nin uygulanmasına ilişkin istişare ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Halk evinde düzenlenen toplantıya, Ankara İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ali Yalçın, İlçe Tarım Orman Müdürü Yavuz Ekici, TKDK bölge sorumlusu Güzin Oyman, Muhtarlar Derneği Başkanı Nuri Arcaklıoğlu, Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, ile çok sayıda muhtar ve çiftçi katıldı.

Ekici, Tarım-Çevre, İklim ve Organik Tarım Tedbiri'nin uygulanmasına ilişkin çiftçilere yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi, TKDK Ankara İl Koordinatörü Güzün Oyman ise detayları anlattı.

Oyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, erozyonu önlemek, toprak bütünlüğü ve bio çeşitliliği korumak, tarım ve çevre adı altında toprak erozyonunun engellenmesiyle alakalı pilot ilçe olarak Beypazarı'nın seçildiğini belirtti.

Bunun için 1,6 milyon avro bütçe ayrıldığına işaret eden Oyman, şunları kaydetti:

"Beş yıl boyunca Beypazarı'nda proje uygulanacak. Tarımsal verimliliği arttırmak adı altında 2 paketten oluşacak. Birisi fiğ ekimi, diğeri de korunga ekimi olacak. Fiğ ekiminde dönüşümlü olarak, bir yıl fiğ, bir yıl buğdaygillerden, tahılgillerden ekim yapılacak. Korunga ekimine baktığımızda 5 yıl boyunca korunga arazide kalmak zorunda. Korunga 3 yılın sonunda hasat yapılabilecek, yani biçilebilecek. Eğer bazı alanlarda çölleşme olursa ve azalma görüldüyse, arasına yeniden ekim yapılacak. Burada başvuru şartlarına baktığımızda, arazi büyüklüğüne göre olacak ve çiftçi ÇKS üzerinden başvuruda bulunacak. ÇKS’den başvuru yapan çiftçinin arazi büyüklüğüne baktığımızda en alt 2 dönüm, en üst de arazinin 10 dönüm büyüklüğünde olması gerekiyor. Bu oranlara göre ödemelerde bulunulacak. Bu oranlar yıllara göre enflasyon oranında değişecek."

Proje başvurularının 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren tedbirin uygulanacağı Beypazarı ilçesi TKDK ofisinde kabul edilmeye başlanacağı, başvuruların 31 Aralık 2019 tarihinde son bulacağı aktarıldı.