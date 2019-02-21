Beypazarı'nda tarım çalışmaları

ANKARA (AA) - Beypazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçede tarımının daha da zenginleşmesi ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarında bulunmayan, kayıt dışı kalan arazilerin kazandırılması yönündeki çalışmalarını sürdürüyor.

Müdürlükten yapılan açıklamada, kayıt dışı gibi görünen 407 bin 727 dekar alanın yapılacak çalışmalarla ÇKS’ye alınarak, çiftçilerin bundan faydalanmasının sağlanmaya çalışıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beypazarı Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, Beypazarı çiftçisini yeniliklerle tanıştırmaya ve bu anlamda da modern tarım araç gereçleri kazandırmaya çalıştıklarını belirtti.

Beypazarı çiftçisinin çok üretken ve çalışkan olduğuna değinen Ekici, şunları kaydetti:

"Kışın çok zor şartlarda çalışmalarda bulunuyorlar. Tarladan önümüze sofralarımıza gıdalar ve sebzeler geliyor ama hangi şartlarda geldiği gerçekten görülmeye değer. Halen tarlada kuyularda gömülü havuçlar bulunuyor. Kuyulardan çıkarılan havuçlar, yıkama havuzlarına getirilerek paketlenip, hallere gönderiliyor. Bunun yanında daha birçok ürün paketlenerek hallere gönderiliyor. Bunun için de ilçede tarımı daha iyi noktalara taşımak üzere çiftçimizi her geçen gün düzenlediğimiz toplantılarla bilgilendirmeye çalışıyoruz. Gerek gübreleme, ilaçlama, gerek diğer konularda çiftçileri yeniliklerle tanıştırıyoruz."