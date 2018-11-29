"Beypazarı'nda tarihi çarşıdaki ticaret canlanacak"

ANKARA (AA) - Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, tarihi çarşının dokusuna uygun olarak inşa ettirdikleri iş yerleriyle ticareti canlandırmak istediklerini söyledi.

Kaplan, Beytepe Mahallesi'nde belediyeye ait bin 500 metrekare alanda inşa ettirilen iş yerleri ve depoda incelemelerde bulundu.

Çalışmalarla ilçede tarihi çarşıda ticareti canlandırmak istediklerini dile getiren Kaplan, "Tarihi dokuyu bozmadan inşa ettiğimiz iş yerleri projemizde sona yaklaşıyoruz. İnşaatımız hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah en kısa sürede tamamlanacak." dedi.







