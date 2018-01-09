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Beypazarı'nda süt hijyeni kursu

ANKARA (AA) - Beypazarı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik açılan süt hijyeni kursları devam ediyor. Yoğunpelit Mahallesi'nde sürdürülen 30 saatlik süt hijyeni kursu, talep üzerine Akçakavak...

09 Ocak 2018 Salı 12:50
Beypazarı'nda süt hijyeni kursu
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ANKARA (AA) - Beypazarı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik açılan süt hijyeni kursları devam ediyor.

Yoğunpelit Mahallesi'nde sürdürülen 30 saatlik süt hijyeni kursu, talep üzerine Akçakavak Mahallesi'nde de açıldı.

Yetkililer, kursa katılan 15 kadın çiftçiyi süt hijyeni konusunda bilgilendirdi.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yavuz Ekici yaptığı açıklamada, kursların açılmasının ardından başka mahallelerden de talep geldiğini belirterek, bağcılık, arıcılık, aşılama ve budama alanında kurslar açarak çiftçileri bilgilendireceklerini kaydetti.


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