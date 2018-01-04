Beypazarı'nda sorunlar dinlendi

ANKARA (AA) - Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, kurum müdürleriyle birlikte mahalle sakinleri ve muhtarların sorunlarını dinledi.

Kaymakam Ekinci ve beraberindekiler, Kuyumcutekke Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda, sorunları dinleyerek çözüm bulmaya çalışacaklarını kaydetti.

Vatandaşlar, ilçeyle bağlantılarını sağlayan yaklaşık 10 kilometrelik yolun kötü olduğunu ve asfaltlanmasını talep etti.

Kaymakam Ekinci ve beraberindekiler, daha sonra yapımı devam eden köy konağında incelemelerde bulundu.