Beypazarı'nda

ANKARA (AA) - Beypazarı Belediyesine, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında 84 adet ayrıştırmalı geri dönüşüm konteyneri hibe edildiği bildirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında Beypazarı Belediyesine hibe yoluyla geri dönüşüm konteyneri tahsis edildi.

Beypazarı Belediyesi, ilçenin belirli noktalarında atığın kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan "Sıfır Atık Projesi" ile ortaya çıkan atıklar ayrıştırılacak. Bu sayede milli ekonomiye katkıda bulunurken, israfın önüne geçilerek daha yeşil, daha temiz bir dünya için farkındalık oluşturulacak.

Başlatılan proje ile insanlarımız bilinçlendirilerek, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi hedefleniyor.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, belediye olarak geri dönüşüm konusunda seferberlik başlattıklarını söyledi.

Sıfır atık projesinin hayata geçirilmesinde belediyenin öncülük ettiğini belirten Başkan Kaplan, "Geri dönüşümün çevremiz adına ne kadar önemli olduğu biliyor ve bu konuda da farkındalık oluşturduk. Bu kapsamda ilçemizin farklı noktalarına ve ilçemizdeki resmi kurumlarına geri dönüşüm kumbaraları yerleştirdik." diye konuştu.