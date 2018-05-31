Beypazarı'nda servis şoförleri birlikte iftar yaptı

ANKARA (AA) - Beypazarı Okul Taşıtları ve Servis Araçları Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, üyelerine iftar verdi.

Beypazarı ilçesinde okul ve iş yeri servis işletmecileri ve şoförleri, Okul Taşıtları ve Servis Araçları Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifince Şoförler ve Otomobilciler Odası Lokalinde düzenlenen iftarda bir araya geldi.

İftar yemeği öncesinde şehitler ile vefat eden kooperatif üyeleri için mevlit okutuldu.

Kooperatif Başkanı Mehmet Doğan, kongrelerinin ardından iftar yemeğinde bir araya gelmenin mutlluğunu yaşadıklarını ifade ederek, katılımcılara teşekkür etti.

İftar programına Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömer Ercan da katıldı.