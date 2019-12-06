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Beypazarı'nda sertifikalı tohum desteklemeleri ödemeleri yapılacak

ANKARA (AA) - Beypazarı İlçe Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, 2018-2019 yılı sertifikalı tohum desteklemesi ödemelerinin yapılacağını bildirdi. Ateş, yaptığı açıklamada, destekleme bedellerinin bu günden itibaren çiftçilerin hesaplarına...

Genel 06.12.2019, 14:59
Beypazarı'nda sertifikalı tohum desteklemeleri ödemeleri yapılacak
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ANKARA (AA) - Beypazarı İlçe Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, 2018-2019 yılı sertifikalı tohum desteklemesi ödemelerinin yapılacağını bildirdi.

Ateş, yaptığı açıklamada, destekleme bedellerinin bu günden itibaren çiftçilerin hesaplarına yatırılacağı söyledi.

Kimlik numarasının son rakamına göre gerçekleştirilen sıralama ile saat 18.00'dan itibaren ödemelerin hesaplara aktarılacağını ifade eden Ateş, Beypazarı çiftçisine her alanda yaptığı çalışmalarda kendilerine yol gösterici olduklarını kaydetti.

Ateş, "Çalışmalarımız çiftçi odaklı. Çiftçimiz ne yapmak istiyorsa yol gösterici olmaya devam ediyoruz. Beypazarı çiftçisi gelişen teknolojiye de ayak uydurmaktadır." dedi.

#destekleme #Sertifikalı tohum #Tarım
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