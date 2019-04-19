Beypazarı'nda şehitler için Mevlidi Şerif okundu

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde şehitler için Mevlidi Şerif okutuldu.

Şeyh İvaz Dede Camisi'nde okunan Mevlidi Şerif'e şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Ayvaşık Mahalle Muhtarı Sami Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalle camisinde beş yıldan bu yana şehitler için Mevlidi Şerif okuttuklarını söyledi.

Vatan ve toprak için canlarını feda edenlerin her zaman hatırlandığını belirten Ünlü, muhtarlığı süresince bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Şehit babası Yusuf Bilgin ise emeği geçenlere teşekkür etti.



