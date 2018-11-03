Beypazarı'nda

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde terör olaylarında şehit olanların kıyafet ve eşyalarından oluşan "Şehit emanetleri" sergisi açıldı.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Tarihi Suluhan Kervansarayı'ndaki serginin açılışında, serginin anlamının büyük olduğunu söyledi.

Zor günlerin geride kaldığını dile getiren Kaplan, "Bütün terör örgütlerinin aynı maksatla yürüttükleri çabalar, imanlı yüreklerle beraber sonuçsuz kalacaktır." dedi.

Şehit Emanetleri Sergisi'nin proje koordinatörü Menderes Karlıoğlu da sergide 166 şehidin elbisesi ile eşyalarının sergilendiğini söyledi.

Şehit yakınlarının da konuşma yaptığı açılışta, daha sonra sergi gezildi.

Serginin açılışına Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan ile vatandaşlar katıldı.

Sergi, 6 Kasım'a kadar açık kalacak.



