Beypazarı'nda şehit aileleri ve öğrencilere iftar

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Anadolu İmam Hatip Platformu tarafından şehit aileleri ve öğrencilere iftar verildi.

Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesinin bahçesinde düzenlenen iftara, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, şehit aileleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

İftar öncesi öğrenciler, çeşitli ilahiler okudu.

Okulun müdürü Ali Değirmencioğlu, "Okulumuz ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Platformu işbirliğiyle düzenlenen iftara katılan tüm şehit ailelerine, okula ismi verilerek yaşatılan şehit Sefa Tiftik'in anne ve babasına ve öğrencilere teşekkür ediyorum." dedi.