Beypazarı'nda seçim güvenliği

ANKARA (AA) - Beypazarı Emniyet Müdürü Selçuk Yıldız, 24 Haziran Pazar günü yapılacak seçimler dolayısıyla ilçede tüm önlemleri aldıklarını bildirdi.

Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, Emniyet Müdürlüğü olarak seçim günü, tüm emniyet birimlerinin görevi başında olacağını söyledi.

İlçede, güvenli ve huzurlu bir seçim geçirilmesi yönünde tüm çalışmaları tamamladıklarını belirten Yıldız, "24 Haziran seçim günü sabahından itibaren oy torbalarının sandık kurulu başkanlarına, oy kullanılacak mekanlarda teslim edilene ve akabinde, sayımın yapılması sonrasında İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına ulaştırılması aşamasında, tüm emniyet birimleri görevi başında bulunacak, ilçe genelinde seçime gölge düşürecek herhangi bir duruma asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Öte yandan, İlçe Jandarma Komutanlığının da seçim sonrası köylerden ilçe merkezine oy pusulalarının taşınması için tüm önlemeleri aldığı öğrenildi.