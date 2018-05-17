Beypazarı'nda ramazan dolayısıyla denetimler arttı

ANKARA (AA) - Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla denetimlerini arttırdı.

Beypazarı İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Yıldız, yaptığı açıklamada, ekiplerin, ramazan ayı dolayısıyla kahvehane, kıraathane ve diğer mekanların geç vakitlere kadar açık kalacağı için denetimleri artırdıklarını söyledi.

Emniyet Müdürlüğü olarak ramazan dolayısıyla bazı güvenlik önlemlerini artırdıklarını ve denetimlere de ağırlık verdiklerini belirten Yıldız, "Halkın huzur ve güven içinde bir ramazan ayı geçirmeleri yönünde aldığımız bir dizi tedbirleri hayata geçirdik ve bunun için denetimlerde bulunmaya başladık." dedi.

Yıldız, ramazan ayı dolayısıyla mahallelerde bulunan birçok işletmenin açık olacağını düşündüklerini, bu nedenle merkezde bulunan 11 mahalle muhtarıyla da irtibat halinde bulunduklarını aktardı.