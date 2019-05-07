Beypazarı'nda ramazan denetimi

ANKARA (AA) - Beypazarı'nda Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kasaplarda ramazan denetimlerine başladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici'nin de katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, imalat alanının temizliği, gramaj ve ürünlerin kullanma süreleri kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde faturasız ve mühürsüz etler imha edildi.

Ekici, yaptığı açıklamada, denetimlerde bazı işletmeler uyardıklarını, bazılarına da daha önceki denetimlerde görülen eksiklikleri tamamlamadığı gerekçesiyle ihtarda bulunduklarını söyledi.

Bir kasaptaki son kullanım tarihi geçmiş ve açıktaki tavuk ürünlerini imha ettiklerini ifade eden Ekinci, bu iş yerine ceza uyguladıklarını kaydetti.