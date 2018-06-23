Beypazarı'nda pilav günü

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinin Dağşeyhler Mahallesi'nde pilav günü ve mevlit programı düzenlendi.

Dağşeyhler Köyü Kültür Dayanışma ve Yaşatma Derneği ile köy muhtarlığında düzenlenen şenliğe, din görevlileri ve çevre mahallelerden muhtarlarla çok sayıda vatandaş katıldı.

Köy muhtarı Mehmet Koçak, yaptığı konuşmada, mevlit programını ve pilav gününü bu yıl daha geniş ve kapsamlı olarak organize ettiklerini belirterek, katılanlara teşekkür etti.

Etkinlikte, kazanlarda pişirilen etli pilav görevliler tarafından gelenlere dağıtıldı.