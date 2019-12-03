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Beypazarı'nda otomobilin çarptığı yaya yaralandı

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya yaralandı.Alınan bilgiye göre, Fevzi Kaya idaresindeki 06 BFL 75 otomobil, Gazipaşa Kavşağı'nda Meral Çevik'e (35) çarptı.112 Acil Servis ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine...

Genel 03.12.2019, 16:15
Beypazarı'nda otomobilin çarptığı yaya yaralandı
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ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Kaya idaresindeki 06 BFL 75 otomobil, Gazipaşa Kavşağı'nda Meral Çevik'e (35) çarptı.

112 Acil Servis ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, ilk müdahalenin ardından Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

#BEYPAZARI
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