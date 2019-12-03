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Beypazarı'nda otomobilin çarptığı yaya yaralandı
ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya yaralandı.Alınan bilgiye göre, Fevzi Kaya idaresindeki 06 BFL 75 otomobil, Gazipaşa Kavşağı'nda Meral Çevik'e (35) çarptı.112 Acil Servis ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine...
Genel 03.12.2019, 16:15
ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, ilk müdahalenin ardından Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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