Beypazarı'nda otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Kazada sürücü Korkut ile yanındaki 3 kişi hafif yaralandı.
ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Ankara'dan Beypazarı istikametine giden Niyazi Korkut idaresindeki 06 DRP 74 plakalı otomobil, ilçe girişine yaklaşık 12 kilometre kala şarampole devrildi....
ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Kazada sürücü Korkut ile yanındaki 3 kişi hafif yaralandı.