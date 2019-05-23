Beypazarı'nda otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Ankara'dan Beypazarı istikametine giden Niyazi Korkut idaresindeki 06 DRP 74 plakalı otomobil, ilçe girişine yaklaşık 12 kilometre kala şarampole devrildi....

Beypazarı'nda otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
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ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Ankara'dan Beypazarı istikametine giden Niyazi Korkut idaresindeki 06 DRP 74 plakalı otomobil, ilçe girişine yaklaşık 12 kilometre kala şarampole devrildi.

Kazada sürücü Korkut ile yanındaki 3 kişi hafif yaralandı.

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