Beypazarı'nda Okuma Yazma Seferberliği

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Okuma Yazma Seferberliği kapsamında, Beypazarı ilçesinde kadınlar okuma yazma öğreniyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, ilçede Rüstempaşa, Gazipaşa ve Sanayi ilkokullarında açılan kurslara katılan kadınlara, okuma yazma eğitimi veriliyor.

Kursa katılan 62 yaşındaki Zeynep Çanak, çocukluğunda çeşitli nedenlerle okula gönderilmediği için okuma yazma öğrenemediğini söyledi.

Okuma yazma öğrenmek istediğini dile getiren Çanak, "3 evladım, 4 torunum var. Torunlarım karşımda cıvıl cıvıl okuyor. 'Ben de okumayı öğrenmeliyim.' dedim. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'a çok teşekkür ederim, bize bu fırsatı sağladı için." diye konuştu.

Çanak, azmin karşısında hiçbir şeyin engel olmayacağını vurgulayarak, "Yaşıma rağmen okuma yazma öğreniyorum. Allah'ım, öğretmenlerimizden razı olsun. Şimdi şu ifadeyi daha çok önemsiyorum, Hz. Ali 'Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum.' demişti. Öğretmenlerimizin bize ne kadar önem verdiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.