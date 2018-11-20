Beypazarı'nda okullarda beyaz bayrak sevinci

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde 16 okul beyaz bayraklı oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, yaptığı açıklamada, ilçede bulunan okulların beyaz bayrakla ödüllendirilmesine çok sevindiklerini belirtti.

İlçede bulunan tüm okullarda eğitim ve öğretime gösterilen hassasiyetin diğer konulara da gösterildiğine işaret eden Dursun, "Okullarımızın beyaz bayrak alması, okullardaki temizliği arz etmektedir. Okullarda eğitim kadar temizlik de çok önemli. Bu konulara da tüm eğitimciler olarak hassasiyet gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Dursun, 10 bine yakın öğrencinin eğitim gördüğü Beypazarı ilçesinde beyaz bayrak alan tüm okul idarecilerini tebrik etti.