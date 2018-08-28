Beypazarı'nda okul müdürleriyle toplantı

ANKARA (AA) - Beypazarı Milli Eğitim Müdürlüğünce okul müdürlerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

Endüstri Meslek Lisesinin toplantı salonunda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun başkanlığındaki toplantıya, Şube Müdürü Mehmet Kargı ile Halk Eğitim Müdürlüğü, Çıraklık Eğitim Merkezi, Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve öğretmenevi yetkilileri de katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının eylül ayı içinde başlayacağını anımsatarak, değerlendirme toplantısının verimli geçtiğini kaydetti.

Dursun, katılımcılara teşekkür etti.



