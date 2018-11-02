Beypazarı'nda okul müdürlerine seminer verildi

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde, RAM Merkezi müdürlüğü tarafından okul müdürlerine yönelik eğitim semineri verildi.

RAM Merkezi müdürlüğünde gerçekleşen eğitimde okul müdürlerine, risk altında olan engelli çocuklar, parçalanmış aile çocukları, Suriyeli çocuklar, bölünmüş ailelere ilişkin eğitim semineri verildi.

RAM Merkezi Müdürü Ahmet Tolga Küçükahmet, 40 saatlik eğitim verildiklerini aktararak, "Bu seminerin okul müdürlerine verilmesindeki amacın da, okul müdürleri, kapsayıcı eğitimin ayrımcılığı ortadan kaldırma ve sosyal adalet amacını fark eder. Grup dinamiğinin örneğini fark eder. Kapsayıcı eğitimin ekonomik, sosya-kültürel, hukuki ve eğitimsel gerekçelerini kavrar. Kapsayıcı öğrenme ortamlarının fiziksel özelliklerini açıklar. Kapsayıcı bir sınıf kültürü oluşturmak için neler yapabileceklerini kavrar." diye konuştu.