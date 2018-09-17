Beypazarı'nda okul kantinleri denetlendi

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul kantinleri denetlendi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yavuz Ekici'nin de katıldığı denetimlerde, kantinlerde kullanılan ürünlerle ilgili inceleme yapıldı.

Bazı kantin işletmecilerine uyarı yapılan denetimlere ilişkin açıklama yapan Ekici, okul kantinlerinde yapılan denetimlerin önemli olduğunu söyledi.

Kullanılan ürünlerin son kullanma tarihlerinin incelendiğini dile getiren Ekici, bu denetimlerin sık sık yapılacağını aktardı.

Ekici, "Öğrencilerin sağlığı ile oynanmasına izin vermeyeceğiz. Her kantin işletmecisinin gereken kurallara mutlaka uymasını istiyoruz. Belirlenen kriterleri yerine getirmeyenlere ilgili tüzük uyarınca gerekli işlemi yapacağız. İlk günden de uyarılarımız oldu." dedi.