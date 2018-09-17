Beypazarı'nda

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul güvenliği toplantısı yapıldı.

Kaymakam Kadir Ekinci başkanlığında Hatice Cemil Ercan Fen Lisesi salonunda düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, mahalle muhtarları, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaymakam Ekinci, toplantıda yaptığı konuşmada, okul güvenliğini önemsediklerini ve herkesin bu konuda taşın altına elini sokması gerektiğini söyledi.

İlçede bu konuda şimdiye kadar olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını dile getiren Ekinci, "Şimdiye kadar huzurlu, güvenilir şekilde eğitim öğretimi sürdürdük. Bundan sonra da hedefimiz bu. Hatta bunun ötesine geçip güvenliğini ileri derecede esas alıp, program uygulayacağız. Buna emniyet ve jandarmamız da destek verecek. Bunların hepsinin programı yapıldı. Okul müdürlerimizle irtibat halindeler." şeklinde konuştu.

Ekinci, ilçede eğitim öğretimde fiziki anlamda bir sorun bulunmadığını dile getirerek, okul servislerinin de son derece önemli olduğunu kaydetti.

Belediye Başkanı Kaplan da eğitim-öğretim yönünden üzerlerine düşeni fazlasıyla yerine getirmenin çabasında olacaklarını aktardı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun ise okul güvenliğini önemsediklerini ve ciddi olarak takip ettiklerini söyledi.