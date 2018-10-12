Beypazarı'nda öğrenciler çöp topladı

ANKARA (AA) - Beypazarı'nda öğrenciler, "Beypazarı Benim Evim" projesi kapsamında çevre temizliği yaptı.

Tolunay Özaka Sağlık Meslek Lisesince hazırlanan proje kapsamında Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, belediye personeli, öğretmen ve öğrenciler kaymakamlık binası önünde toplandı.

Grup, buradan Atatürk Parkı'na yürüyerek çöp topladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, burada yaptığı konuşmada, projeyi çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dursun, "Bugün kaymakamlığın önünden çıktık ve etrafı temizleyerek Atatürk Parkı'na kadar geldik. Ama şunu gördük, çöp torbalarımız dolmadı. Bu ne demek, belediye temizliğe önem veriyor, esnafımız dükkanının önünün temizliğine önem veriyor demek. Hepsine teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Etkinliğin ardından Atatürk Parkı'ndaki anıtın önünde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.