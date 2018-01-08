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Beypazarı'nda öğrenci servislerine denetim

ANKARA (AA)- Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrenci taşımacılığı yapan servisler üzerindeki denetim ve uygulamalarını artırdı. Beypazarı Kırbaşı Mahallesi grup yolu ve Ankara yolu üzerinde denetimlerde bulunan jandarma...

08 Ocak 2018 Pazartesi 13:09
Beypazarı'nda öğrenci servislerine denetim
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ANKARA (AA)- Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrenci taşımacılığı yapan servisler üzerindeki denetim ve uygulamalarını artırdı.

Beypazarı Kırbaşı Mahallesi grup yolu ve Ankara yolu üzerinde denetimlerde bulunan jandarma ekipleri, köy ve beldelerden ilçe merkezine öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarının kış lastiği ve diğer donanımlarını kontrol etti.

Servis araçlarının öğrenciler dışında taşımacılık yapıp yapmadığının da denetlendiği kontrollerde eksiği tespit edilen araçlara işlem uygulandı.

Anahtar Kelimeler:
Denetimöğrenci ServisiUygulama
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