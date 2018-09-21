Beypazarı'nda öğrenci servisleri denetlendi

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde öğrenci servisleri jandarma ekiplerince denetlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çocukların can güvenliğini sağlamak, servis araçlarının karıştığı trafik kazalarını önlemek ve araçların belirlenen çalışma kurallarına uyup uymadıklarını gözlemlemek amacıyla öğrenci servisleri denetlenerek sürücüler, kurallara uymaları konusunda uyarıldı.

Yapılan denetimde, sürücülere öğrencileri indirme bindirme noktalarına ve şehir içinde trafik kurallarına uymaları, her öğrencin kemerini takması ve mutlaka okulunun önünde indirilmesi, başka noktalarda indirilmemesi gerektiği hatırlatıldı.

Ekipler, okulların açık olduğu sürelerde, zaman zaman öğrenci servislerinin denetleneceğini, özellikle emniyet kemeri ve telefonla seyahat ederken konuşan sürücüler hakkında gerekenlerin yapılacağını bildirdi.