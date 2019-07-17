Beypazarı'nda motosiklet denetimleri

ANKARA (AA) - Beypazarı'nda plakasız, tescilsiz, abartı egzozlu motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde 3 günde sürücülere 7 bin 485 TL cezai işlem uygulandı, 20 motosiklet parka çekildi.

İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, ilçe genelinde denetim ve uygulamaların devam edeceğini söyledi.

İlçedeki yerli ve yabancı turistlerin sakin bir ortamda gezmelerini sağlamak ve ilçeye daha fazla turistin ziyaret etmesini sağlamak adına çalışmalarda bulunduklarını belirten Yurtsever, “Beypazarı’na yakışanı yapıyoruz. Tescilsiz, plakasız, aşırı gürültü ve ses çıkarak tüm araçları topluyoruz. Beypazarı’nı sakin şehir yapma çabasındayız” dedi.

Yurtsever, amaçlarının kimseye caza yazmak olmadığını ancak tescilsiz araçlara binilmesine asla müsaade etmeyeceklerini kaydetti.