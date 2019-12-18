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Beypazarı'nda model uçak kursu açıldı
Genel 18.12.2019, 20:09
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ANKARA (AA) - Türk Hava Kurumu (THK) Beypazarı Şube Başkanlığı tarafından Ayaş ilçesinde öğrencilere yönelik model uçak kursu açıldı.
Şube Sekreteri Mimar Uslu, model uçak kursunun ilkini Sadullahpaşa Ortaokulunda açtıklarını ve bundan böyle Halk Eğitim Merkezi ile kursu diğer okullarda da açmayı planladıklarını kaydetti.
Kursa 32 öğrencinin katıldığını belirten Uslu, "Bu kursumuz model uçak başlangıç kursu, ardından tekamül kursu verilecek. Bu kurslarda çocuklara, öğrencilere el becerileri kazandırmaya ve öz güvenlerini de artırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
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