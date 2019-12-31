Son Dakika

Beypazarı'nda "Minik Kalpler Üşümesin" kampanyası

Genel 31.12.2019, 18:27
Beypazarı'nda
banner230

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce "Minik Kalpler Üşümesin" kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında kursiyerlerin ördüğü şapka, bere ve boyunluklar okullardaki birinci sınıf öğrencilerine dağıtıldı

Halk Eğitim Merkezi Müdürü İdris Göbütoğlu, yaptığı açıklamada, çocukları sevindirmek ve onların soğuk günlerde okullarına üşümeden gelmeleri için böyle bir kampanya başlattıklarını söyledi.

Şapka, bere ve boyunluklar daha çok düzensiz göçmen ailelerin çocuklarının eğitim gördüğü okullarda dağıtıldı.

#"Minik Kalpler Üşümesin" #BEYPAZARI #kampanya
Yorumlar (0)
banner287
banner269
kapalı
Namaz Vakti 01 Ocak 2020
İmsak 06:23
Güneş 07:52
Öğle 12:49
İkindi 15:15
Akşam 17:36
Yatsı 18:59

Gelişmelerden Haberdar Olun

@