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Beypazarı'nda "Minik Kalpler Üşümesin" kampanyası
Genel 31.12.2019, 18:27
ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce "Minik Kalpler Üşümesin" kampanyası başlatıldı.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü İdris Göbütoğlu, yaptığı açıklamada, çocukları sevindirmek ve onların soğuk günlerde okullarına üşümeden gelmeleri için böyle bir kampanya başlattıklarını söyledi.
Şapka, bere ve boyunluklar daha çok düzensiz göçmen ailelerin çocuklarının eğitim gördüğü okullarda dağıtıldı.
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