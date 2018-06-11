Beypazarı'nda minibüs ile tır çarpıştı: 3 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muzaffer Akcan idaresindeki 06 BEM 78 plakalı minibüs ile Murat Kaya'nın kullandığı 06 GD 7421 plakalı tır, Kızılcasöğüt Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada, minibüs sürücüsü Muzaffer Akcan, eşi Züleyha ve oğlu İlyas Akcan yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Beypazarı Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Ankara'daki hastanelere sevk edildi.