Beypazar'ında

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde, "Mevlid-i Nebi Haftası" etkinliği düzenlendi.

Müftülük din görevlileri tarafından tarihi Sultan Alaeddin Camisi'nde, Mevlid-i Nebi programı çerçevesinde cuma namazı öncesinde Mevlid-i Şerif okundu ve şehitler için dualar edildi.

İlçe Müftüsü Abdulmuttalip Pese, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafında bu yıl ana tema olarak belirlenen "Peygamberimiz ve Gençlik" konusunda halka hitap etti.

Müftü Pese, dini bütün, anaya babaya itaatkar, İslam şuuru içinde gençler yetiştirmenin önem verdiklerini söyledi.

İlçe müftülüğü tarafından cuma namazı sonrası programa katılan vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu.