Beypazarı'nda komisyon toplantıları

ANKARA (AA) - Beypazarı Kent Konseyi turizm ve imar komisyonları, toplantı gerçekleştirdi.

Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Ali Pekmezcioğlu, kent konseyi binasındaki toplantıda, tüm komisyonların özverili şekilde Beypazarı ve çevresinin daha güzel ve modern kent olması yönünde çalışmalarda bulunduğunu belirtti.

Komisyonlara teşekkür eden Pekmezcioğlu, "Bugünkü toplantıda yine önemli görüşler benimsendi. Kaymakamlık ve belediye başkanlığıyla sürekli temas halinde olacağız." ifadesini kullandı.

Turizm komisyonu toplantısında, ilçenin turizmdeki durumu ele alındı, ilçeye daha fazla turist çekilmesi için çalışmalara ağırlık verilmesi kararlaştırıldı.

İmar komisyonunun düzenlediği toplantıda ise doğalgaz çalışmaları nedeniyle yapılan kazılar sonucu meydana gelen hasarların ve yolların yapılması, dükkan dışına tezgah açılmasının önlenmesi, Suriyeli sığınmacıların yasa dışı olaylara karışmalarının önlenmesi, bozuk kaldırım ve asfalt yolların ivedilikle yapılması kararları alındı.