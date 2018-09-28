Beypazarı'nda

ANKARA (AA) - Beypazarı Belediyesi ve Karaşarlılar Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanlığı işbirliği ile ilçede "Kerbela'yı Anma Gecesi" düzenlendi.

Mustafa Cankara Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Musa Aydın ve Cafer Bendi Derya, kerbela olayını ve aşure geleneğini anlattı.

Ardından Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve Karaşarlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Kaytanbıyık birer konuşma yaptı.

Konuşmacılara plaket verilen programın sonunda katılımcılara aşure ikram edildi.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar ile çok sayıda vatandaş da katıldı.