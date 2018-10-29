Beypazarı'nda kaybolan 3 kişi ormanda bulundu

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde kaybolan 3 kişi, jandarma ekiplerince ormanda donmak üzereyken bulundu.

Alınan bilgiye göre, dün Ankara'dan Beypazarı'na gelen ve Karaşar Mahallesi Kuş Kayası bölgesine gittikleri belirlenen 3 kişiden bir daha haber alınamadı.

Haber verilmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ile Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince arama tarama çalışmaları başlatıldı. Ormanlık alanda arama çalışması yapan ekipler, kaybolan 3 kişinin aracına dağda rastladı. Aracın bulunması üzerine arama tarama çalışmalarını daha da derinleştiren ekipler, şahısları araçlarından 25 kilometre uzaklıkta buldu. Hava sıcaklığının 5 dereceyi gösterdiği yaylada bulunan kişiler, jandarma ekiplerince ilçeye getirildi.

Beypazarı Devlet Hastanesine götürülerek muayene ettirilen ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen 3 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından evlerine gönderildi.