Beypazarı'nda kasaplar toplantısı yapıldı

ANKARA (AA) - Beypazarı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yavuz Ekici, ilçedeki kasaplar ve et satışı yapan firma temsilcileri ile toplantı yaptı.

İlçe tarım müdürlüğünün toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Ekici, kesilecek hayvanlarda irsaliyeye ve faturaya önem verdiklerini, böylece kaçak et kesimini tamamen önleyeceklerini söyledi.

Hepsinin kontrol altında olacaığını bildiren Ekici, "Çünkü biz de ilgili kurumlara bilgi vermek durumunda kalıyoruz. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının alo ihbar hattına, Beypazarı ile ilgili oldukça şikayetler yapılıyor.

Bunlara tek tek cevap vermek durumunda kalıyoruz. Faturasız etin cezası ağır. Bu cezaları uygulamak durumundayız. Öte yandan kimsenin sağlığı ile kimsenin oynamaya hakkı yok. Benim ekiplerim gerekli denetimleri yapacaklardır. Anlatılanlara mutlaka uyulması çok çok önemli." dedi.