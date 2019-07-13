Beypazarı'nda Kargı Barajı bilgilendirmesi

ANKARA (AA) - Beypazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Gürsöğüt Mahallesi'nde Kargı Barajı ve Rehabilitasyon Projesi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Mahalledeki bir kahvehanede düzenlenen toplantıda konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, mahallede yaşayan insanları bilgilendirmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Havzada Kargı Baraj'ının tamamlanıp devreye girmesiyle binlerce dönüm arazinin sulu tarıma kavuşacağını belirten Ekici, şunları kaydetti:

"Baraj rehabilitasyon projesi ve barajın devreye girmesinin akabinde olacak tarımsal faaliyetler konusunda bilgilendirmede bulunduk. Bize sordular, cevap verdik. Barajın devreye girmesi sonrasında köylülerin hayatlarını kolaylaştıracak yatırımlar ve refah seviyesini artırıcı projeleri anlattık. Gürsöğüt köyünde daha neleri yapabilirizi konuştuk." dedi.

Ekici, bilgilendirmelerin devam edeceğini de sözlerine ekledi.