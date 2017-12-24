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Beypazarı'nda kar yağışı

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde dün öğlenden sonra başlayan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Zaman zaman etkisini artıran kar yağışı Depelarkası bölgesindeki Dudaş Yıldız, Nuhhoca, Dağşıhlar, Aşağıgüney ve...

24 Aralık 2017 Pazar 11:55
Beypazarı'nda kar yağışı
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ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde dün öğlenden sonra başlayan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu.

Zaman zaman etkisini artıran kar yağışı Depelarkası bölgesindeki Dudaş Yıldız, Nuhhoca, Dağşıhlar, Aşağıgüney ve Yukarıgüney Mahallelerinde hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Kara yolları ekipleri mahalle yollarının kapanmaması için gün boyu çalışma yaptı.

Beypazarı Karaşar, Beypazarı Kıbrıscık kara yolunun bin 650 rakımlı bölgelerinde kapanan noktalar karla mücadele ekiplerince iş makineleri yardımıyla ulaşıma açıldı.

İlçeye bağlı Karaşar, Köseler ve Saray mahalle yollarının da ulaşıma açık olduğu bildirildi.



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BEYPAZARIKarKar YağışıKarayolları
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