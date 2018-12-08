Beypazarı'nda kan bağışı kampanyası

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde, Kızılay'ın düzenlediği kan bağışı kampanyasında, 410 ünite kan toplandı.

Bankalar Caddesi Atatürk Parkı'nda düzenlenen kampanyaya, ilçe sakinleri oldukça ilgi gösterdi.

Türk Kızılayı Beypazarı Şube Başkanı Ahmet Kavas, burada yaptığı konuşmada, düzenli ve sürekli kan bağışında bulunmanın önemine değindi.

Beypazarı'nda bu yıl 5. kan bağışı kampanyasını gerçekleştirdiklerini aktaran Kavas, "Bu 3 gün süren kan bağışı kampanyasında 410 ünite kan toplandı." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun da kan bağışı kampanyasına katıldı.



