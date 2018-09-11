Beypazarı'nda kan bağışı kampanyası

ANKARA (AA) - Türk Kızılayı Beypazarı Şube Başkanlığınca ilçede kan bağışı kampanyası başlatıldı. Türk Kızılayı Beypazarı Şube Başkanı Ahmet Kavas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel merkezleri ile işbirliği içinde...

Beypazarı'nda kan bağışı kampanyası
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ANKARA (AA) - Türk Kızılayı Beypazarı Şube Başkanlığınca ilçede kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Türk Kızılayı Beypazarı Şube Başkanı Ahmet Kavas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel merkezleri ile işbirliği içinde başlatılan kan bağışı kampanyasının 4 gün süreceğini söyledi.

Herkesi Bankalar Caddesi'nde mobil araçlarla yürütülen kan bağışı kampanyasına destek vermek vermeye davet eden Kavas, "Kan bağışı artık bir vatandaşlık görevi. Sağlıklı olan 18-65 yaş arası herkesi kan vermeye bekliyoruz." dedi.

Kavas, kampanyaya ilk günden vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu kaydetti.


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